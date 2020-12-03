Национальная команда Норвегии будет готовиться к квалификации ЧМ-2022 с новым наставником.

Столе Сольбаккен возглавил сборную Норвегии, сообщает официальный сайт местной федерации.

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52-летний специалист подписал соглашение о сотрудничестве с национальной командой на период матчей квалификации к ЧМ-2022, который состоится в Катаре. На этом посту норвежец заменит Ларса Лагербека.

Последним местом работы Сольбаккена был Копенгаген, с которым ему удалось выбить киевское Динамо из группового этапа Лиги Европы в сезоне 2019/20.

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