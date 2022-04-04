Европейское футбольное сообщество не устает поддерживать Украину во время войны против российских извергов. Не осталась в стороне и Федерация футбола Нидерландов

В конце марта сборная Нидерландов во главе с Луи ван Галом провела два товарищеских поединка против Германии (1:1) и Дании (4:2), в которых поддержала Украину.

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После обеих встреч футболки "Оранье" были выставлены на аукцион, где были проданы за 100 тысяч евро. Вырученные средства Нидерланды передадут ЮНИСЕФ, который оказывает помощь детям и семьям в Украине.

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Оранжевые футболки, которые носили в международных матчах против Дании и Германии, предназначены для ???? ???.??? выставлен на аукцион. Вырученные средства идут в @UNICEFnl , который предлагает детям и семьям в Украине (экстренную) помощь. pic.twitter.com/tPtShUCJMq — OnsOranje (@OnsOranje) 2 апреля 2022 г.

Следует заметить, что сбор средств для нашей страны через продажу экипировки уже стал традиционным для большинства команд Европы.