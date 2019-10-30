Сборная Нидерландов объявила заявку на матчи отбора Евро-2020

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман определился со списком вызванных игроков на отборочные матчи к Евро-2020.

Тренерский штаб сборной Голландии объявил заявку на отборочные матчи Евро-2020 против Северной Ирландии и Эстонии. Полный список из 28 исполнителей появился в официальном Твиттере сборной Нидерландов.

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Поединок Северная Ирландия – Нидерланды состоится в Белфасте 16 ноября, а матч Нидерланды – Эстония пройдет в Амстердаме 19 ноября. Лидируют в группе С сборные Нидерландов и Германии, у которых по 15 очков в 6 матчах. Сборная Северной Ирландии отстает от них на три балла. Замыкает турнирную таблицу Эстония с 1 баллом.