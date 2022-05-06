Эдгар Давидс присоединился к тренерскому штабу сборной Нидерландов в статусе помощника наставника, сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов.

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Причиной стал уход Хэнка Фрейзера, который не смог объединить этот пост с работой в ФК Утрехт. "Я не только горжусь, но и очень увлечен тем, что могу продолжить свою карьеру тренера вместе с таким известным тренером, как Луи ван Гаал, и что я могу работать с абсолютным топом Нидерландов", – отреагировал Давидс на назначение.

Напомним, Эдгар за свою игровую карьеру сыграл за сборную Нидерландов в 74 поединках, забив 6 голов. На клубном уровне Давидс успел поиграть за Аякс, Милан, Ювентус, Барселону, Интер, Тоттенхэм и Кристал Пэлас.

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