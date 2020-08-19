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Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника Украины после ухода Кумана в Барселону

13:36 - Читати українською
Сборная Нидерландов назвала нового тренера – официальное заявление соперника Украины после ухода Кумана в Барселону
Рональд Куман / Футбольный союз Нидерландов

Соперник сборной Украины на Евро-2020 остался без главного тренера – Рональд Куман покинул национальную команду Нидерландов ради Барселоны.

Исполняющим обязанности главного тренера "оранжевых" стал Дуайт Лодевегес, который ранее был ассистентом Рональда Кумана. Сам Куман сегодня, 19 августа, возглавил Барселону. 62-летний Лодевегес будет исполнять обязанности наставника сборной Нидерландов до назначения нового тренера.

Барселона официально назначила Кумана новым главным тренером

"Мы сожалеем об уходе Рональда, но уважаем его выбор. В своей работе на посту главного тренера национальной команды он достиг хороших результатов. Многие игроки достигли значительного прогресса и мы можем продолжать идти тем же путем", – говорится в официальном заявлении Королевского футбольного союза Нидерландов .

Под руководством Кумана "оранжевые" провели 20 матчей, начиная с февраля 2018-го, и вышли в финал Лиги наций 2018/19. Ближайшие поединки под руководством Лодевегеса национальная команда проведет в начале сентября против Польши и Италии.

Напомним, именно Нидерланды станут первым соперником Украины на Евро-2020. Поединок пройдет летом следующего года в Амстердаме.

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Главное Барселона Барселона Нидерланды Нидерланды Рональд Рональд Куман Евро-2020 Дуайт Дуайт Лодевегес
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