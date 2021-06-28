Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур может покинуть свой пост после неожиданного вылета от Чехии на Евро-2020.

Матч против Чехии на Евро-2020 может стать последним для Франка де Бура на посту наставника "оранье", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что в Королевском футбольном союзе Нидерландов разочарованы результатом команды на чемпионате Европы – "оранжевые" остановились на 1/8 финала Евро-2020.

К слову, Нидерланды проиграли Чехии (0:2) и покинули турнир, создав первую громкую сенсацию европейского первенства.

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