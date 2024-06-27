Футбольная ассоциация Ямайки (JFF) дисквалифицировала Леона Бейли за её критику. В конце марта Бейли в своём подкасте Let's Be Honest назвал организацию подготовки к матчам сборной "плохой" и заявил, что ассоциации не хватает профессионализма.

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"Люди не знают, что я обычно бронирую свой собственный рейс, чтобы убедиться, что попаду в национальную сборную. Если мне удаётся приобрести билет, то я лечу в эконом-классе, иногда с пересадками.

Ямайская ассоциация очень непрофессиональная. Она присылает мне информацию о рейсе в 23:00, чтобы я мог улететь на следующий день. Когда же я бронирую себе рейс, ассоциация не возвращает мне деньги. Это настолько непрофессионально, что вы даже не можете себе представить. Когда я приезжаю в расположение сборной, там даже нет самых необходимых вещей. Футболок нет, нам говорят, чтобы мы брали с собой свои шорты. Иногда нам привозят женские футболки.

Когда мы куда-то идем, я не чувствую себя в безопасности. Любой может просто подбежать ко мне и ткнуть мне в лицо камерой или сделать что хочет. Но я молчу об этом. Я никогда не высказывал этих опасений, потому что стараюсь на благо команды. Я хочу, чтобы команда преуспела, поэтому не могу создать впечатление, что я лучше, чем кто-либо другой. Сборная Ямайки мне ничего не дает. Она не поможет мне перейти в Реал.

Я не прошу денег. Я просто прошу хорошую организацию авиаперелётов и личную комнату. Сейчас я сосредотачиваюсь на клубном футболе и временно приостанавливаю выступления за сборную", – заявил тогда Бейли, позже отклонив вызов на Копа Америка.

Без Бейли Ямайка проиграла первые два матча группового турнира на этом турнире Мексике (0:1) и Эквадору (1:3). В своем заявлении JFF объявила, что тренер национальной сборной Хеймир Халлгримссон больше не станет вызывать форварда Астон Виллы. Было постановлено, что он отстранён форвард выступлений за сборную.

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