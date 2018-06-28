Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство во время ЧМ-2018 в России

Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство на ЧМ-2018 в России / Фото AS

Федерация Футбола Марокко раскритиковала действия арбитров на Мундиале.

Марокканские футбольные чиновники отправили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором пожаловались на неудовлетворительный уровень арбитров, которые обслуживают матчи ЧМ-2018, сообщает пресс-служба федерации футбола Марокко.

В письме говорится об ошибках арбитров во время матчей сборной Марокко против Испании (2:2) и Португалии (0:1).

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"Выражаем свое возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьезных судейских ошибок, повлекших вылет нашей национальной команды на таком раннем этапе турнира", – говорится в письме.

Также марокканцы раскритиковали систему VAR, которая, по их словам, использовалась против них.

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