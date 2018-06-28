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Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство во время ЧМ-2018 в России

18:00 15 Читати українською
Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство во время ЧМ-2018 в России
Сборная Марокко пожаловалась ФИФА на судейство на ЧМ-2018 в России / Фото AS

Федерация Футбола Марокко раскритиковала действия арбитров на Мундиале.

Марокканские футбольные чиновники отправили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором пожаловались на неудовлетворительный уровень арбитров, которые обслуживают матчи ЧМ-2018, сообщает пресс-служба федерации футбола Марокко.

В письме говорится об ошибках арбитров во время матчей сборной Марокко против Испании (2:2) и Португалии (0:1).

ЧМ-2018: Марокко едва не выбило Испанию и устроила скандал из-за судейства: "Это дерьмо!

"Выражаем свое возмущение несправедливостью, с которой столкнулась наша сборная после серьезных судейских ошибок, повлекших вылет нашей национальной команды на таком раннем этапе турнира", – говорится в письме.

Также марокканцы раскритиковали систему VAR, которая, по их словам, использовалась против них.

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ЧМ 20183 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
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Теги
ЧМ 2018 Джанни Инфантино Испания - Марокко Марокко Марокко ФИФА
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