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Соперник сборной Украины в товарищеском матче одержал победу над бельгийским клубом

08:24 48 Читати українською
Соперник сборной Украины в товарищеском матче одержал победу над бельгийским клубом
Сборная Люксембурга / FIFA

Сборная Люксембурга продолжает готовиться к поединку пртив национальной команды Украины.

 

Подопечные Люка Хольца в первом тайме забили два мяча, которые и стали залогом успеха люксембуржцев.

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Дублем отметился Венсан Тилль. Бельгийский соперник сумел в второй половине игры ответить только одним голом.

Товарищеский матч

Люксембург – Сент-Жиллуаз – 2:1

Голы: В. Тилль 8, (пен), 18 – Ниакате 52.

Люксембург (стартовый состав): Морис, Махмутович, Мальгет, Бонерт, Жерсон Родригес, да Мота, В. Тилль, Синани, Мутш, Яниш, Скендерович.

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Напомним, сборная Люксембурга выступит в квалификации Евро-2020 в одной отборочной группе с Украиной, Португалией, Сербией и Литвой. 25 марта она будет принимать украинскую команду.

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Евро-2020 Люксембург - Украина Люксембург Люксембург
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