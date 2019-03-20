Соперник сборной Украины в товарищеском матче одержал победу над бельгийским клубом

Сборная Люксембурга продолжает готовиться к поединку пртив национальной команды Украины.

Подопечные Люка Хольца в первом тайме забили два мяча, которые и стали залогом успеха люксембуржцев.

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Дублем отметился Венсан Тилль. Бельгийский соперник сумел в второй половине игры ответить только одним голом.

Товарищеский матч

Люксембург – Сент-Жиллуаз – 2:1

Голы: В. Тилль 8, (пен), 18 – Ниакате 52.

Люксембург (стартовый состав): Морис, Махмутович, Мальгет, Бонерт, Жерсон Родригес, да Мота, В. Тилль, Синани, Мутш, Яниш, Скендерович.

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Напомним, сборная Люксембурга выступит в квалификации Евро-2020 в одной отборочной группе с Украиной, Португалией, Сербией и Литвой. 25 марта она будет принимать украинскую команду.