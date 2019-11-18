Сборная Литвы одержала первую домашнюю победу за три года – конец ужасной серии бывшего соперника Украины

Минимальная победа в товарищеском матче против сборной Новой Зеландии стала знаковой для Литвы.

Прибалты впервые за три года смогли одолеть соперника в родных стенах, информирует Gracenote.

Украина и еще 2 сборные гарантировали себе место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020

Последний раз такое случалось еще 11 октября 2016. Тогда Литва одолела Мальту со счетом 2:0 в рамках квалификации на чемпионат мира 2018 года. С тех пор "желто-зеленые" провели дома 11 товарищеских и официальных поединков, однако им не удавалось прервать ужасную серию. Для ее прекращения пришлось пригласить Новую Зеландию, которая все же уступила многострадальным прибалтийцам 0:1.

Напомним, Литва была соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020 и закончила кампанию на последнем месте группы В с одним очком в активе.

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