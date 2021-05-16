Национальная команда КНДР больше не будет выступать в отборочных поединках к Чемпионату мира-2022.

Азиатская футбольная конфедерация на своем официальном сайте объявила, что сборная КНДР снялась с квалификации к ЧМ-2022 и Кубка Азии-2023.

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Учреждению придется определить судьбу соперников корейцев, поскольку КНДР уже провела 5 туров в группе с Туркменистаном, Южной Кореей, Ливаном и Шри-Ланкой. Отметим, что ранее КНДР снялась с участия в Олимпиаде-2022 из-за угрозы, связанной с пандемией коронавируса.

Добавим, что корейская сборная набрала 8 очков в группе H и имела достаточно высокие шансы на квалификацию, поскольку у лидера – Туркменистана – на 1 пункт больше.

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