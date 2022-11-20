В воскресенье, 20 ноября, стартовал чемпионат мира в Катаре. В матче-открытии хозяева уступили Эквадору со счетом 0:2 – дубль на счету Эннера Валенсии.

Игрок Эквадора в матче-открытии ЧМ-2022 повторил достижение, которое держалось 88 лет – до экс-звезды Динамо лишь 1 гол

Этот результат позволил сборной Катара войти в историю Мундиалей со знаком минус – впервые за время проведения чемпионатов мира страна-хозяйка проиграла в матче-открытии. До этого в 22 турнирах страны-хозяйки одержали 16 побед и расписали 6 ничьих (ЧМ-2022 проходил в двух странах – в Южной Корее и Японии).

Эквадор уверенно победил Катар в матче-открытии ЧМ-2022 – исторический дубль Валенсии разбил сплетни о "договорняке"