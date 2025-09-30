Сборной ЮАР было присуждено поражение со счетом 0:3 в матче с Лесото в рамках отбора к ЧМ-2026.

Сборная ЮАР победила Лесото со счетом 2:0, но ей было засчитано техническое поражение 0:3. Об этом информирует официальный сайт ФИФА.

Сообщается, что такое решение связано с появлением на поле игрока, который был дисквалифицирован – Тебохо Мокоена принял участие в этом матче, хотя не имел на это права.

Также Федерация футбола ЮАР оштрафована на 10 тысяч швейцарских франков. Теперь ЮАР имеет 14 очков и занимает второе место в группе. Впереди Бенин, который набрал столько же очков. Следует добавить, что прямую путевку на ЧМ-2026 получают только сборные, занявшие первое место в своих группах. Еще одну разыграют между собой четыре лучшие команды, занявшие второе место. ЮАР в этом плане в невыгодном положении – восьмое место из 9 в рейтинге команд, занимающих вторые места.

