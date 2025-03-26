Игрок Черноморца Иван Петряк поделился своими мыслями о тренере сборной Украины и вылете от Бельгии в плей-офф Лиги наций.

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"Сергей Станиславович – очень хороший тренер. Я играл под его руководством и лично видел, что Ребров – фанат своего дела. Чтобы вы себе понимали, он первый приезжал на базу и последним откуда уезжал, то есть сидел на базе вплоть до вечера.

Конечно, что были немного неудачные матчи, но все же можно сказать, что сборная хорошо провела немало поединков. Я считаю, что здесь Реброву нужно немного времени, поскольку сборная – это не клуб, здесь бывает немного больше проблем. В клубе ты видишь, какие футболисты у тебя есть, в каком они состоянии, а здесь все по–другому. Но опять же, Сергей Станиславович очень хороший тренер", – цитирует 31-летнего экс-игрока сборной Украины Sport.ua.

Напомним, что Иван Петряк в текущем сезоне выступает за Черноморец на правах аренды из донецкого Шахтера. На его счету 10 матчей и 3 ассиста во всех турнирах.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда