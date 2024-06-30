Сборные Швейцарии и Италии встретились на поле в рамках 1/8 финала Евро-2024. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу Швейцарии.

Спаллетти высказал свое мнение относительно вылета Италии с Евро-2024: "Это не такой скандальный результат, как может показаться"

Италия, потерпев поражение, потеряла статус чемпиона Европы. Это завершило их путь на турнире. Кроме этого, итальянская команда впервые в истории проиграла два матча в рамках одного Евро, сообщает OptaPaolo. Ранее они уступали сборной Испании со счетом 0:1 на групповой стадии турнира.

Напомним, сборная Швейцарии в следующем раунде встретится с победителем пары Англия – Словакия.

1 - L'#Italia ha perso due partite in una singola edizione dell'Europeo per la prima volta nella sua storia. Disastro.#SvizzeraItalia#EURO2024 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 29, 2024

Италия бесхребетно проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2024 – будет новый чемпион