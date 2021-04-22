Сборная Италии представила гостевую форму на Евро-2020 – тотальный минимализм
15:58 - Читати українською
Итальянцы показали второй комплект формы, в которой будут выступать на Евро-2020.
Видеопрезентация с участием Иммобиле, Веррати и других звезд опубликована в официальном Twitter "Скуадры адзурры".
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Компания Puma выбрала довольно минималистичный подход. Шорты выполнены в темно-синем цвете, а футболка и гетры белые. Единственное, что немного разбавляет дизайн, – надпись "Italy" на грудной части.
Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 команда Роберто Манчини будет играть против Турции, Швейцарии и Уэльса.
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