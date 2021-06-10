Сборная Италии потеряла важного игрока за день до матча-открытия Евро
13:34 - Читати українською
Роберто Манчини получил крайне неприятную новость накануне начала Евро.
Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини получил рецидив травмы бедра и не сыграет на турнире, информирует официальный сайт FIGC.
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Уже завтра итальянцы откроют Евро-2020 матчем против Турции. Манчини пришлось экстренно искать замену, и он остановил свой выбор на Гаэтано Кастровилли из Фиорентины. Итальянская федерация направила запрос в УЕФА с просьбой о замене.
Напомним, матч Турция – Италия начнется в 22:00. Также в квартете А выступают Швейцария и Уэльс.
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