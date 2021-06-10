Хавбек Ромы Лоренцо Пеллегрини получил рецидив травмы бедра и не сыграет на турнире, информирует официальный сайт FIGC.

Нидерланды получили потерю перед стартом Евро-2020 – первый соперник Украины не вызовет нового игрока

Уже завтра итальянцы откроют Евро-2020 матчем против Турции. Манчини пришлось экстренно искать замену, и он остановил свой выбор на Гаэтано Кастровилли из Фиорентины. Итальянская федерация направила запрос в УЕФА с просьбой о замене.

Напомним, матч Турция – Италия начнется в 22:00. Также в квартете А выступают Швейцария и Уэльс.

Команда вартістю понад мільярд не поїде на Євро-2020 – збірна, яка могла б виграти чемпіонат континенту