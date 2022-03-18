Роберто Манчини определился со списком игроков, на которых рассчитывает в битве за поездку на Мундиаль.

"Скуадра Адзурра" объявила заявку из 33 игроков, среди которых четыре голкипера.

Украина может напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре – соперники обсуждали благородное решение

В составе двое дебютантов – защитник Лацио Луис Фелипе и вингер Кальяри Жоао Педро. Оба родились в Бразилии, однако давно выступают в Италии и получили соответствующие паспорта. Главная потеря чемпионов Европы – хавбек Ювентуса Федерико Кьеза, надолго вылетевший из-за травмы колена.

Напомним, в полуфинале плей-офф отбора итальянцы будут принимать Северную Македонию 24 марта. Победитель этой пары в финале (29 марта) сойдется с победителем поединка Португалия – Турция.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди