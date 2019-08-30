Сборная Италии объявила заявку на матчи квалификации Евро-2020 – две молодые звезды вне состава

Роберто Манчини определился с именами игроков, которые помогут команде в матчах против Армении и Финляндии.

В список национальной сборной вошли 26 игроков, сообщает официальный твиттер команды.

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Следует отметить, что Манчини не вызвал на матчи отбора Мойзе Кина и Николо Дзаньоло. Молодые звезды наказаны за свое поведение на Евро U-21. Нападающий Эвертона и хавбек Ромы нарушали командную дисциплину, за что их лишили места даже в молодежной сборной, теперь их услугами пренебрегла и главная команда.

Евро-2020: Испания объявила состав на ближайшие матчи

Напомним, в ближайших матчах квалификации Евро-2020 Италия встретится с Арменией (5 сентября) и Финляндией (8 сентября).