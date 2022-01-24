В национальную команду Италии пригласили 35 футболистов, которых ожидает 3-дневный сбор (26-28 января).

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Скандальный форвард Марио Балотелли также вернется в сборную впервые с 2018 года. Сейчас 31-летний нападающий защищает цвета турецкого Адана Демирспор.

Напомним, сборная Италия не смогла квалифицироваться на Мундиаль из группового этапа отбора, поэтому команду Манчини ожидают стыковые матчи. 24 марта итальянцы встретятся с Северной Македонией, а победитель разыграет путевку в Катар с триумфатором пары Португалия – Турция.

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