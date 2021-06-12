Правый защитник Алессандро Флоренци травмировался в победном поединке против Турции (3:0).

Турция – Италия – 0:3 – видео голов и обзор матча

В перерыве представителя ПСЖ заменили на Джованни Ди Лоренцо. Сегодня провели обследование, которое выявило травму голеностопа. Повреждение Флоренци несерьезное, однако на матч второго тура против Швейцарии (16 июня) он будет недоступен, сообщает Sky Sport Italy.

Напомним, ранее из-за травмы из заявки сборной Италии вылетел полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

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