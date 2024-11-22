Итальянская федерация футбола (FIGC) рассматривает вариант с приглашением Райана Шерки, информирует RMC Sport.

Экс-игрок Баварии не дождался приглашения Германии и согласился выступать за звездную африканскую сборную

21-летний вингер имеет алжирские корни, родился в Лионе, но один из его дедушек родом из Апулии, южного региона Италии. Все три страны сохраняют интерес к Шерки, который считался одним из самых перспективных талантов Европы, но в последнее время перестал прогрессировать. Сам игрок сейчас выступает за молодежную сборную Франции.

С "Ле Бле" Шерки выигрывал серебряные медали Олимпиады, а вот на молодежном Евро-2023 провалился – гол Райана не спас от сенсационного поражения Украине в четвертьфинале (1:3).

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