Сборная Италии хочет переманить одного из главных талантов Франции – он успел пережить унижение от Украины
Итальянская сборная может получить интересное усиление благодаря натурализации.
Итальянская федерация футбола (FIGC) рассматривает вариант с приглашением Райана Шерки, информирует RMC Sport.
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21-летний вингер имеет алжирские корни, родился в Лионе, но один из его дедушек родом из Апулии, южного региона Италии. Все три страны сохраняют интерес к Шерки, который считался одним из самых перспективных талантов Европы, но в последнее время перестал прогрессировать. Сам игрок сейчас выступает за молодежную сборную Франции.
С "Ле Бле" Шерки выигрывал серебряные медали Олимпиады, а вот на молодежном Евро-2023 провалился – гол Райана не спас от сенсационного поражения Украине в четвертьфинале (1:3).
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