На Апеннинах не стесняются искать усиление для своей сборной среди иностранцев.

Центральный защитник Торино Глейсон Бремер уже в 2023 году может сыграть за "Скуадру Адзурру", сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, жена бразильца Дебора Клаудино, у которой есть итальянские корни, подала документы на смену гражданству. Благодаря этому Бремер также может получить паспорт и право играть за сборную Италии.

К слову, бразилец перебрался на Апеннины летом 2018-го, Торино – его первый европейский клуб. Бремер блестяще провел прошлый сезон Серии А, Лига признала его лучшим защитником чемпионата.

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