"Фурия Роха" повторила неприятное для себя достижение на чемпионатах мира.

Во второй раз в истории сборной Испании команда вылетела с чемпионата мира, не проиграв ни одного матча в основное время.

Сегодня испанцы уступили россиянам в серии послематчевых пенальти со счетом 3: 4. Основное время матча завершилось ничьей 1: 1.

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Во время группового этапа пидпопични Йерро одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Это не первый подобный неутешительный опыт для сборной Испании. Во время ЧМ-2002 года "Фурия Роха" также умудрилась вылететь, не проиграв ни одного матча в основное время.

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Тогда испанцы одержали три победы на групповом этапе турнира, однако проиграли серию пенальти сборной Южной Кореи в четвертьфинале турнира.