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ЧМ-2018: Сборная Испании во второй раз в истории вылетела с Мундиаля без поражений в основное время

00:26 16 Читати українською
ЧМ-2018: Сборная Испании во второй раз в истории вылетела с Мундиаля без поражений в основное время
Сборная Испании после поражения от России / FIFA

"Фурия Роха" повторила неприятное для себя достижение на чемпионатах мира.

Во второй раз в истории сборной Испании команда вылетела с чемпионата мира, не проиграв ни одного матча в основное время.

Сегодня испанцы уступили россиянам в серии послематчевых пенальти со счетом 3: 4. Основное время матча завершилось ничьей 1: 1.

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Во время группового этапа пидпопични Йерро одержали две победы и один раз сыграли вничью.

Это не первый подобный неутешительный опыт для сборной Испании. Во время ЧМ-2002 года "Фурия Роха" также умудрилась вылететь, не проиграв ни одного матча в основное время.

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Тогда испанцы одержали три победы на групповом этапе турнира, однако проиграли серию пенальти сборной Южной Кореи в четвертьфинале турнира.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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