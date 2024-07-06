Хавбек Барселоны Педри присоединился к печальному рекорду, который "Фурия Роха" побила в матче с немцами.

Накануне Испания в драматическом матче 1/4 финала Евро-2024 на последней минуте дополнительного времени сумела забить Германии и вышла в полуфинал турнира. Но начиналось все для "Фурии Рохи" не так радужно.

Испания – Германия: известен вердикт по травме Педри – игрок ожидает сроки восстановления

Уже в самом начале матча Тони Кроос пошел в жесткий стык с Педри и врезал ему по колену. Полузащитник Барселоны долго не мог встать, но все-таки продолжил игру. Однако уже через минуту он снова опустился на газон и попросил замену. У Педри диагностировали растяжение внутренней боковой связки левого колена и он рискует больше не сыграть на этом Евро.

Вместо Педри на 8-й минуте на поле появился Дани Ольмо и эта замена стала самой ранней в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сообщает Sport.ua.

Испанец на 5 минут превзошел предыдущий рекорд, установленный на Евро-2000 югославом Гораном Джоровичем и повторенный спустя 20 лет украинцем Александром Зубковым.

Напомним, в полуфинале сборная Испании встретится с Францией. Дуэль состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22:00.

Испания вышла в полуфинал Евро-2024, одолев Германию на последних минутах овертайма