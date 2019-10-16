Сборная Испании установила очередное историческое достижение

"Красная фурия" побила рекорд по числу выходов на чемпионаты Европы.

Сборная Испании, обеспечив себе путевку на Евро-2020 в поединке со Швецией, впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы седьмой раз подряд, сообщает OptaJose. Это стало рекордом для национальной команды. Ранее сборная Испании играла на чемпионатах Европы 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

Победная ничья Испании в видеообзоре матча против Швеции

Напомним, в 8-м туре отбора на Евро-2020 испанцы сыграли вничью со Швецией (1:1), но этого оказалось достаточно для досрочного выхода в финальную часть турнира.

В группе F безоговорочным лидером с 20-ю очками в активе является именно Испания. За ней следуют Швеция (15 пунктов), Румыния (14 баллов) и Норвегия (11 очков). Замыкают турнирную таблицу Мальта и Фареры – у обеих сборных по 3 зачетных балла.

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