Сборная Испании пригласила вундеркинда Барселоны Фати на чемпионат мира U-17

Нападающий Барселоны Ансу Фати может дебютировать за юниорскую команду сборной Испании, но этому есть важная преграда.

Испанский Федерация футбола направила приглашение Ансу Фати присоединиться к национальной юниорской команды на ЧМ U-17, сообщает football-espana.

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Проблема в том, что 16-летний форвард Барселоны имеет гражданство Гвинеи-Бисау. Сейчас происходит процедура по натурализации игрока. Заявка сборной Испании U-17 должна быть сформирована до 25 сентября.

Чемпионат мира U-17 пройдет в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.

Напомним, Ансу стал открытием на старте сезона. Фати в текущем розыгрыше Ла Лиги провел три матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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