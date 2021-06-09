Организаторы Евро-2020 проводят обязательное тестирование для всех команд-участниц первенства. Испания после заболевания Бускетса и Диего Льоренте может выдохнуть с облегчением.

Луис Энрике взял еще 11 игроков на Евро-2020 из-за коронавируса в сборной Испании

Официальный сайт RFEF сообщил, тесты всей делегации, насчитывающей 39 человек дали отрицательный результат. Отмечается, что анализы были взяты в обоих "пузырьках", ведь Испания экстренно начала собирать второй состав уже после обнаружения коронавируса в Бускетса.

К слову, Евро-2020 для Испании начнется 14 июня – первым соперником пиренейцев станет сборная Швеции. Другими соперниками в группе E стали Словакия и Польша.

Євро-2020: Іспанія без лідера, скандали найкращого гравця планети, легендарний ірокез та "діти" Ібри – прев'ю групи E