Сборная Испании официально уволила главного тренера после неудачи на женском Евро
Наставница женской сборной Испании Монсе Томе покинет свою должность.
Федерация женского футбола Испании (RFEF) решила не продлевать контракт с Монсе Томе, сообщает Diario AS.
Таким образом 43-летняя специалист покинет пост главного тренера женской сборной Испании 31 августа. Ее, вероятно, заменит наставница сборной U-23 Соня Бермудес. "Фурию Роху" в середине октября ожидает Финал четырех Лиги наций.
Напомним, что в финале женского Евро-2025 Испания проиграла в серии пенальти сборной Англии.
