Сборная Исландии обновила логотип и представила его эпичным видео – ценителям мифологии понравится

Руководство национальной команды Исландии не сидело без работы во время карантина.

В новой загадочной эмблеме сборной Исландии объединены сразу 4 главных герои мифологии страны, сообщает официальный сайт местной футбольной ассоциации (KSI).

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"Новый логотип является символом беспрецедентной солидарности, вдохновленной наследием и формированием истории, современно переплетает достопримечательности Исландии. Знак сложный, но четкий и основан на предыдущем гербе – но стоит единолично как знак сборной Исландии.

Современные бренды требуют гибкости и могут адаптироваться разными способами. Что делает логотип еще более сильным, так это то, что его составляющие могут как восприниматься отдельно друг от друга, так и образовывать общий кадр", – говорится в объяснении пресс-службы KSI.

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