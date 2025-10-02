Исландия определилась со списком игроков на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026.

Главный тренер Арнар Гюннлейгссон вызвал 24 игроков – 3 вратарей и 21 полевого, сообщает Футбольная ассоциация Исландии.

Франция объявила заявку на "матчи помощи Украине" – соперник Динамо получил дебютный вызов в 28 лет

10 октября скандинавы будут принимать дома сборную Украины, а 13 октября встретятся с командой Франции.

Заявка сборной Исландии на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026:

Вратари: Элиас-Рафн Олафссон (Мидтьюлланд, Дания), Гакон Вальдимарссон (Брентфорд, Англия), Антон Эйнарссон (Брейдаблик).

Защитники: Логи Томассон (Самсунспор, Турция), Даниэль Гретарссон (Сеннерйюске, Дания), Сверрир Ингассон (Панатинаикос, Греция), Виктор Пальссон (Горсенс, Дания).

Полузащитники: Арон Гуннарссон (Аль-Гарафа, Катар), Бьярки Бьяркасон (Венеция, Италия), Гисли Тордарсон (Лех, Польша), Исак Йоханнессон (Кельн, Германия), Андри Бальдурссон (Касимпаша, Турция), Стефан Юрдарсон (Престон, Англия), Кристиан Глинссон (Фиорентина, Италия), Торир Хельгасон (Лечче, Италия), Гакон Гаральдссон (Лилль, Франция), Йон Торстейнссон (Герта, Германия), Микаэль Эллертссон (Дженоа, Италия), Микаэль Андерсон (Юргорден, Швеция).

Нападающие: Бриньйоульфюр Виллумссон (Гронинген, Нидерланды), Севар Магнуссон (Бранн, Норвегия), Андри Гудйонсен (Блэкберн, Англия), Даниэль Гудйонсен (Мальме, Швеция), Альберт Гудмундссон (Дженоа, Италия).

Напомним, матч Исландия – Украина состоится на стадионе Лейгардальсведлюр в Рейкьявике. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

"Парагвай надо побеждать": полузащитник сборной Будко о старте на Кубке мира, среднегорье и недостаток кислорода