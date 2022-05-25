Главный тренер сборной Ирландии выбрал футболистов, с которыми начнет борьбу в Лиге наций. Стивен Кенни включил в заявку 27 исполнителей.

Сборная Украины официально утвердила место проведения двух домашних матчей Лиги наций

Кстати, ирландцы будут играть в дивизионе В, где одним из их соперников будет сборная Украины. Против команды Александра Петракова британцы сыграют 8 и 14 июня. Также Ирландии предстоит сыграть с Арменией (4 июня) и Шотландией (11 июня).