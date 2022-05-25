Сборная Ирландии объявила заявку на матчи Лиги наций – сразу два из них против Украины
18:04 - Читати українською
Европейские сборные готовятся к июньским поединкам.
Главный тренер сборной Ирландии выбрал футболистов, с которыми начнет борьбу в Лиге наций. Стивен Кенни включил в заявку 27 исполнителей.
Сборная Украины официально утвердила место проведения двух домашних матчей Лиги наций
Кстати, ирландцы будут играть в дивизионе В, где одним из их соперников будет сборная Украины. Против команды Александра Петракова британцы сыграют 8 и 14 июня. Также Ирландии предстоит сыграть с Арменией (4 июня) и Шотландией (11 июня).
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