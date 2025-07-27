Технический директор Футбольной ассоциации Индии Субрата Пол прокомментировал слухи о Хави. Он подтвердил, что бывший наставник Барселоны проявлял интерес к должности главного тренера сборной и подал заявку на вакансию. Электронное письмо от Пепа Гвардиолы также вызвало недоумение в офисах.

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Представители футбольной ассоциации проанализировали заявления и пришли к выводу, что они оказались поддельными. В субботу ассоциация принесла извинения. "AIFF получила электронные письма с заявлениями от Пепа Гвардиолы и Хави Эрнандеса. Их подлинность не удалось проверить, но теперь выясняется, что электронные письма с заявлениями были поддельными", – говорится в заявлении.

Индийская футбольная ассоциация ищет нового национального тренера с начала июля и разместила объявление о вакансии. Уже получено 170 заявок. В настоящее время страна занимает 133-е место в рейтинге ФИФА, сразу после Конго и чуть выше Центральноафриканской Республики. Индия ни разу не квалифицировалась на чемпионат мира.

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