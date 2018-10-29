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Сборная Греции сменила главного тренера после провала в Лиге наций

26 октября 10:29 70 Читати українською
Сборная Греции сменила главного тренера после провала в Лиге наций
Сборная Греции уволила Скиббе и назначила нового тренера

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе уволен с тренерского мостика "эллинов".

Исполком Федерации футбола Греции решил уволить немецкого специалиста с поста главного тренера национальной команды, сообщает пресс-служба организации.

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Новым тренером сборной Греции стал Ангелос Анастасиадис. С новоиспеченным тренером команды подписали соглашение до конца квалификации Евро-2020. Ранее Анастасиадис возглавлял ПАОК. Панатинаикос и сборную Кипра.

Сборная Греции после 4-х матчей в Лиге наций имеет в своем активе 6 пунктов. "Эллины" практически потеряли все шансы на выход из группы. Возглавляет квартет сборная Финляндии с 12-ю очками.

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Теги
Лига наций Михаэль Скиббе Михаэль Скиббе Греция Греция Ангелос Анастасиадис Ангелос Анастасиадис
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