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Нагельсманн оперативно подыскал ему замену. Вызов получил Лерой Сане из Баварии. Вингер мюнхенцев последний раз играл за сборную Германии в четвертьфинале Евро-2024, а вот два предыдущих цикла Лиги наций пропустил. Сане начал клубный сезон с трех голов в 11 поединках.

Добавим, что немцы завершат групповой этап Лиги наций матчами против Боснии (16 ноября, домашний) и Венгрии (19 ноября, гостевой). Команда Нагельсманна уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 10 очков за предыдущие 4 тура группы А3.

️ Deniz Undav wird morgen nicht wie geplant zur Nationalmannschaft reisen. Er steht für die Nations League-Spiele aufgrund seiner Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite nicht zur Verfügung.



Für ihn hat Julian Nagelsmann Leroy Sané nachnominiert.



Philipp Reinhard/DFB pic.twitter.com/y28y78b0Sb — DFB-Team (@DFB_Team) November 10, 2024

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