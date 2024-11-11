Сборная Германии провела вынужденную замену в заявке на Лигу наций – звезда Баварии получил первый вызов после Евро
Юлиан Нагельсманн был вынужден корректировать список игроков сборной Германии на 2 последних тура группового этапа Лиги наций.
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Нагельсманн оперативно подыскал ему замену. Вызов получил Лерой Сане из Баварии. Вингер мюнхенцев последний раз играл за сборную Германии в четвертьфинале Евро-2024, а вот два предыдущих цикла Лиги наций пропустил. Сане начал клубный сезон с трех голов в 11 поединках.
Добавим, что немцы завершат групповой этап Лиги наций матчами против Боснии (16 ноября, домашний) и Венгрии (19 ноября, гостевой). Команда Нагельсманна уже гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 10 очков за предыдущие 4 тура группы А3.
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