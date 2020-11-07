Основной левый защитник сборной Германии Марсель Хальстенберг не смог сыграть в матче РБ Лейпциг – Фрайбург из-за повреждения, полученного на разминке.

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"Он не смог закончить разминку, поскольку почувствовал проблемы с мышцами. Он не сыграет в матчах сборных", – приводит слова наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна Kicker.

Напомним, Германия будет противостоять Украине уже через неделю, 14 ноября, в рамках Лиги наций. Отметим, что Хальстенберг провел 6 матчей в составе РБ Лейпциг в текущем сезоне, записав в свой актив гол и ассист.

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