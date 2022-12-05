Бундестим поддержала представителей ЛГБТК+ перед поединком с Японией, но имела проблемы в команде после.

Перед стартом матча 1 тура Мундиаля против Японии (1:2) Бундестим закрыла рот руками на общей фотографии в знак протеста против запрета одевать капитанскую повязку в цветах радуги.

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Однако не все игроки хотели участвовать в этом. Это привело к расколу в раздевалке, на что намекнул директор сборной Оливер Бирхофф в комментарии Fox Sport .

"Факт в том, что не каждый хотел этого жеста. Футболисты переживали, что это будет иметь плохие последствия для команды. Мы могли бы сделать это лучше, без сомнения. Является ли это решающим в вылете? Это уже другой вопрос", – заявил Бирхофф.

Германия не сумела успешно одолеть групповой этап и второй раз подряд не вышла из квартета на чемпионатах мира. На будущее Ганса-Дитера Флика это не повлияет.

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