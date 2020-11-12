Защитник Баварии Никлас Зюле довызван в лагерь Бундестим на поединки Лиги наций против Украины и Испании.

25-летний центрбек в начале ноября сдал положительный тест на коронавирус, но он оказался ложным. После того защитник дважды получил отрицательный результат. Как следствие, Йоахим Лёв довызвал центрбека в ряды национальной команды на заключительные матчи Лиги наций против Украины (14 ноября) и Испании (17 ноября).

Уже сегодня вечером Зюле присоединится к лагерю сборной. Об этом говорится на официальной странице Немецкого футбольного союза в Facebook.

Напомним, матч Украина – Германия пройдет 14 ноября. Начало – в 21:45. После 4-х туров обе команды набрали по 6 очков, у Испании – на балл больше. Швейцария с двумя баллами замыкает квартет.

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