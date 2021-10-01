Главный тренер сборной Германии Ханси Флик определился со списком игроков на октябрьские поединки.

Окончательная заявка Бундесманшафт состоит из 23 игроков, среди которых трое вратарей.

Англия объявила заявку на октябрьские матчи отбора ЧМ – травмированного лидера заменил игрок Милана

Из-за травм вылетели некоторые игроки предыдущего вызова. Это защитник Робин Госенс (Аталанта), хавбеки Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) и Махмуд Дауд (Боруссия Д). Также Флик решил не вызывать центрбека Матса Хуммельса из того же Дортмунда.

В октябре сборная Германии проведет 2 матча отбора на чемпионат мира – 8-го против Румынии и 11-го против Северной Македонии.

Головна проблема Петракова – сам Петраков: тренеру потрібно змінюватися, щоб поїхати у Катар