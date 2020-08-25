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Сборная Германии объявила заявку на ближайшие матчи Лиги наций – трое дебютантов и мизерное представительство Баварии

19:29 - Читати українською
Сборная Германии объявила заявку на ближайшие матчи Лиги наций – трое дебютантов и мизерное представительство Баварии
Йоахим Лев / Сайт DFB

Йоахим Лев определился со списком игроков сборной Германии на сентябрьские поединки против Испании и Швейцарии.

Полная заявка команды состоит из 23 игроков, сообщает официальный Twitter Бундесманшафт. Лев дал шанс трем новичкам – голкиперу Оливеру Бауманну (Хоффенхайм), защитнику Робину Госенсу (Аталанта) и хавбеку Флориану Нойхаусу (Боруссия М).

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Как и ожидалось, игроки Баварии получили отдых после победного финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы делегировали только Лероя Сане и Никласа Зюле. Первый недавно перешел из Манчестер Сити и пропускал концовку сезона, а второй выходил в основном на замену, поэтому сэкономил силы.

Сборная Германии проведет два матча Лиги наций в сентябре – 3-го будет принимать Испанию, а 6-го поедет в гости к Швейцарии. Напомним, четвертой командой группы 4 является Украина.

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