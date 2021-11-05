Ханс-Дитер Флик выбрал футболистов для двух поединков отбора ЧМ в ноябре.

Главный тренер сборной Германии вызвал 27 игроков, среди которых 4 голкипера.

Испания объявила заявку на матчи отбора ЧМ – конец антиреаловской традиции и большое возвращение после Украины

Шанс получил один дебютант – 22-летний нападающий Вольфсбурга Лукас Нмеча. Также в ряды Бундесманшафт вернулись 5 игроков, пропускавших предыдущий сбор. Это Кевин Трапп, Кристиан Гюнтер, Илкай Гюндоган, Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер.

Добавим, что в ноябре Германия проведет два матча отбора на чемпионат мира – 11-го против Лихтенштейна и 14-го против Армении. Подопечные Флика уже гарантировали себе первую строчку группы J и прямой выход на Мундиаль.

Петраков удивил заявкой сборной Украины на матч жизни – большая разница с Шевченко, 2 ключевых хода