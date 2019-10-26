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Сборная Германии может выступить на Евро-2020 в форме с полосами

14:12 24 Читати українською
Сборная Германии может выступить на Евро-2020 в форме с полосами
Игроки сборной Германии / Reuters

Дизайнеры готовят обновленный комплект формы сборной Германии для матчей Евро-2020.

Фотографиями с возможной экипировкой Бундестим поделился ресурс Footy Headlines.

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Главное новшество заключается в горизонтальных темных полосах, которые разбавляют привычный белый цвет футболок немецкой сборной. Внимание также привлекают рукава, на которые поместили флаг страны. Шорты же останутся в классическом для Германии черном цвете.

К слову, команда Йоахима Лева еще не гарантировала себе участие в основной стадии Евро-2020, однако сейчас именно она занимает одну из двух первых строчек группы С.

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