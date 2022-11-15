В воскресенье, 20 ноября стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре. Многие сборные уже находятся в месте проведения турнира и ждут его начала. Сборная Ганы – не исключение, команда уже совершила перелёт.

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Однако, согласно ганскому журналисту Фрэнку Дарква, администраторы сборной Ганы забыли игровую форму национальной команды дома. Из-за этой грубой ошибки игроки сборной Ганы могут сыграть в первом матче на ЧМ-2022 не в своей форме.

Гонка со временем началась. Первый матч на ЧМ-2022 Гана проведёт 24 ноября со сборной Португалии.

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