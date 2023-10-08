Накануне форвард Милана Оливье Жиру в матче 8-го тура Серии А против Дженоа дебютировал в составе "россонери" в качестве голкипера после того, как красную карточку заработал Майк Меньян. 37-летнему нападающему даже удалось спасти свою команду, когда он бесстрашно бросился в ноги сопернику, который выходил один на один.

Феерия Жиру-вратаря в видеообзоре матча Дженоа – Милан

В сборной Франции уже отреагировали на подвиги Жиру, добавив его в список голкиперов на предстоящий матч отборочного этапа чемпионата Евро-2024 против Нидерландов (13 октября).

"Нам пришлось обновить список", – подписала фото в социальной сети Х пресс-служба "трехцветных".

К слову, ранее и Жиру, и Меньян получили вызов на октябрьские матчи Франции.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера