У сборной Франции была напряженная ситуация с поставщиком формы за несколько дней до финала ЧМ-2022.

Компания Nike убеждена, что их клиенты одолеют Аргентину и в третий раз станут чемпионами мира.

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В пятницу началась продажа уникальной коллекции формы, созданной под финал Мундиаля, информирует Mirror. Nike захотела, чтобы их изделие было актуально и в случае победы, поэтому авансом влепила на футболку третью звездочку. Впрочем, на следующий день страница с соответствующим товаром исчезла. Вероятно, Французская федерация сама была шокирована дерзостью спонсора и не захотела раздражать судьбу преждевременным празднованием.

Напомним, матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток финала ЧМ-2022 на стадионе Люсаил Айконик прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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