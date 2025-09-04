Рулевой "Ле Бле" еще в январе сообщил, что покинет свой пост после ЧМ-2026. Дешам подтвердил план сейчас, готовясь к стартовому матчу отбора на Мундиаль против Украины.

Лидер сборной Франции оценил украинских фанатов: "Мы знаем, через что они сейчас проходят"

"Знаю ли, чем буду заниматься в сентябре 2026-го? Да, конечно, все запрограммировано, спланировано, вы же меня знаете (смеется)...

Я мог уйти и в предыдущие годы. Все могло сложиться не так хорошо, или же просто президент мог решить иначе. Цель – квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, и это не только моя цель. После этого, в сентябре следующего года, меня уже здесь не будет, это точно. Я буду в другом месте, но пока не знаю, где. Я чувствую, что прощаюсь, но это не так. Это просто последний год, вот и все", – цитирует Дешама L'Équipe.

Напомним, 5 сентября Франция стартует в отборе на ЧМ-2026 матчем против Украины во Вроцлаве. Для Дешама это будет 170-й поединок за 13 лет во главе "Ле Бле".

