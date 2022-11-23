Вчера "Ле бльо" стартовали на ЧМ-2022, разгромив Австралию со счетом 4:1, а уже сегодня сборную Франции ждет новый матч. Оставшиеся без игровой практики сыграют против клуба Аль-Гараха, сообщает GFFN.

Франция – Австралия – 4:1 – видео голов и обзор исторического матча для Жиру

Пока не успели дебютировать на Мундиале в Катаре 9 французов. Голкиперы Альфонс Ареола и Стив Манданда. Защитники Уильям Салиба, Рафаэль Варан, Аксель Дисаси (Жюль Кунде провел на поле считанные минуты). Полузащитники Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи и Жордан Веретту. В нападении без игрового времени остался лишь Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам успел дебютировать.

К слову, впереди у сборной Франции еще два матча группового этапа ЧМ-2022 – 26 ноября против Дании и 30 числа с Тунисом.

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