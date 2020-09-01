Презентация домашнего и гостевого вариантов опубликована в официальном Twitter сборной Франции.

Сборная Англии представила новую домашнюю и гостевую форму – серьезные изменения

Домашняя форма осталась синей, но дизайнеры добавили горизонтальные полосы – одну широкую красную и несколько тонких голубых. Гостевой комплект выполнен в белом цвете, здесь также не обошлось без полос. Правда, они расположены по бокам и стилизованные под национальный флаг.

Напомним, чемпионы мира начнут свой путь в Лиге наций матчами против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

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