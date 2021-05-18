Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился со списком игроков, которых будет рассматривать для поездки на Евро-2020.

Заявка из 26 игроков опубликована в официальном Twitter французской команды. Сразу обращает на себя внимание сенсационное возвращение Карима Бензема. Форвард Реала не вызывался в национальную команду с 2015 года на фоне скандала с шантажом секс-видео партнера по сборной Матье Вальбуэна.

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Вратари: Льорис, Манданда, Маньян;

Защитники: Варан, Динь, Лукас Эрнандес, Зума, Павар, Кунде, Лангле, Дюбуа, Кимпембе;

Полузащитники: Погба, Канте, Рабьо, Толиссо, Сиссоко, Лемар;

Нападающие: Бензема, Мбаппе, Жиру, Тюрам, Коман, Бен-Еддер, Гризманн, Усман Дембеле.

Напомним, на Евро-2020 французы попали в одну группу с Германией, Португалией и Венгрией. Первый матч – 15 июня против Бундесманшафт.

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