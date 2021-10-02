Сборная Финляндии объявила состав на матч с Украиной
Главный тренер "филинов" Маркку Канерва объявил состав своей команды на поединок отбора чемпионата мира 2022 года.
На октябрьский матч наставник финнов Маркку Канерва вызвал в национальную команду 24-х футболистов, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии.
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Вратари: Йессе Йоронен (Брешия, Италия), Лукаш Градецки (Байер, Германия), Карлйохан Эрикссон (Мьялби, Швеция).
Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Лео Вяйсянен (Эльфсборг, Швеция), Паулюс Араюури (Фамагуста, Кипр), Роберт Иванов (Варта, Польша), Юхани Ояла (Мотеруэлл, Шотландия), Альбин Гранлунд (Сталь, Польша), Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Николас Хямяляйнен (Лос-Анджелес Гэлакси, США).
Полузащитники: Ильмари Нисканен (Данди, Шотландия), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Каан Кайринен (Потенца, Норвегия), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Фредрик Йенсен (Аугсбург, Германия), Урхо Ниссиля (Куопио).
Нападающие: Теему Пукки (Норвич, Англия), Йоэль Похьянпало (Ризеспор, Турция), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия).
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